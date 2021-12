Amalia bij Raad van State, 'eerste toespraak in openbaar zal spannend zijn'

Ze is net 18 en heeft daarom vanaf nu zitting in de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering. Vanmiddag wordt prinses Amalia daar tijdens een ceremonie 'binnengeleid'. Het is haar eerste officiële, zij het ceremoniële, functie als volwassen kroonprinses.

In de Grondwet staat dat de "vermoedelijke opvolger van de Koning" op 18-jarige leeftijd automatisch zitting heeft in de Raad. Vanaf nu kan de prinses iedere woensdagmiddag deelnemen aan de vergaderingen van de Afdeling advisering. Zo kan ze kennis opdoen over staatsrecht en wetgeving, die haar later van pas kan komen als ze eenmaal staatshoofd is. Amalia mag daarbij meedoen aan inhoudelijke discussies, maar ze is geen lid en heeft geen stemrecht.

"Het deelnemen zal haar helpen om straks koningin te worden. Je moet het echt zien als een soort opleiding voor straks", zegt Koninklijk Huis-verslaggever Jozephine Trehy. "Er komen allerlei soorten wetten langs, je leert gewoon hoe Nederland werkt."