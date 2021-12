CO2-uitstoot door natuurbranden in 2021 hoogste ooit

Natuurbranden veroorzaakten het afgelopen jaar naar schatting ongeveer 1760 megaton aan CO2-uitstoot. Dat is een record voor wat betreft de uitstoot door bosbranden, berekende het aarde-observatieprogramma van de Europese Unie, Copernicus.

Door klimaatverandering zullen er steeds vaker bosbranden zijn, denken de wetenschappers van het programma. "Hoge temperaturen, heftige onweersbuien, harde wind en ander extreem weer gaan steeds vaker voorkomen", schrijft het Copernicus.

Ook Sander Veraverbeke, klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam, ziet een duidelijke trend. "Als ik terugdenk aan vorige zomer met al die grote branden in het Middellandse Zeegebied, in de Verenigde Staten en Canada, en in Oost-Siberië, ben ik niet verwonderd dat dat nu tot records leidt", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Vooral in de zomer op het noordelijk halfrond was er sprake van veel uitstoot, meldde Copernicus eerder. In juli en augustus werden er al records verbroken.

Recordjaren in Siberië

Oost-Siberië kent al drie recordjaren na elkaar, zegt Veraverbeke. "Daar sta ik als wetenschapper wel van te kijken. Eigenlijk een aantal dingen die wij voorspellen voor 2050 spelen zich nu al af, zeker in Siberië."

In de Russische regio gingen afgelopen zomer miljoenen hectares bos in vlammen op. Ook de Siberische permafrost smolt, de ondergrond die normaal gesproken nooit helemaal ontdooit. "Als het steeds vaker op plaatsen gaat branden waar het voorheen niet brandde, zoals die permafrostgebieden in Siberië, dan leidt dat tot extra uitstoot en klimaatverandering."

Op de lange termijn is klimaatverandering een halt toeroepen een van de oplossingen, zegt Veraverbeke. Op de korte termijn kan inzetten op preventie helpen, denkt hij. "Zelfs als het heel droog en warm is, is er een start nodig van een brand. En die starten vaak door menselijk toedoen, al dan niet bewust."