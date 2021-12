Google-terugblik: heel veel gezocht naar Peter R. de Vries

De doodgeschoten misdaadjournalist Peter R. de Vries voerde afgelopen jaar de Nederlandse lijst van trending zoekopdrachten van Google aan, zo staat in het overzicht Year in Search 2021. De zoekmachine houdt ieder jaar bij waar gebruikers naar zoeken, "dat geeft een goed beeld van de gebeurtenissen die mensen elk jaar hebben beziggehouden".

Top trending betekent volgens Google niet dat het ook meteen de meest gezochte term is. Het geeft weer waar "opvallend veel meer naar gezocht is dan een jaar geleden", staat in een persbericht. De meest gebruikte zoekopdracht van afgelopen jaar is 'YouTube', zegt de techgigant.

Op zoek naar beelden De Vries

De zoekmachine werd kort na de aanslag van begin juli gebruikt om erachter te komen wat er precies met De Vries was gebeurd en hoe het met hem ging. Sommige gebruikers wilden meer te weten komen over zijn leven, over zijn familie, en anderen waren op zoek naar beelden van de aanslag op zijn leven.

Nummer twee in de lijst is 'EK 2021', het toernooi was in juni en juli. Er werd vooral gezocht naar de laatste standen, scores en wedstrijdschema's. Google noemt het opvallend dat de zoekterm op de tweede plek staat omdat de officiële naam van het toernooi 'Euro 2020' is, omdat het toernooi vanwege corona een jaar werd uitgesteld.

Op de derde plek staat de zoekterm 'Stemwijzer'. Dat is net als in andere jaren in aanloop naar verkiezingen een populaire zoekopdracht. Vooral op 16 maart, een dag voor de Tweede Kamerverkiezingen, werd er vaak naar gegoogeld. "Dat suggereert dat veel kiezers op het laatste moment nog zoeken naar informatie over de deelnemende politieke partijen."