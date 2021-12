Compensatie in de maak voor gedupeerden van zwarte lijst Belastingdienst

Er wordt gewerkt aan een tegemoetkoming voor mensen die op de zwarte lijst van de Belastingdienst stonden en daar financieel nadeel van hebben gehad. In een brief aan de Tweede Kamer doet staatssecretaris Vijlbrief een aantal voorstellen voor de beoogde regeling.

Hoeveel mensen in totaal in aanmerking komen voor compensatie wordt nog door advieskantoor PwC onderzocht. Ook wordt bekeken hoeveel financiële schade mensen hebben geleden, voor het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming.

Wel is al bekend dat de Belastingdienst verzoeken tot schuldsanering van 5000 tot 15.000 mensen mogelijk ten onrechte heeft afgewezen omdat de aanvragers op de zwarte lijst stonden, de zogenoemde Fraude Signaleringsvoorziening.

Een onterechte afwijzing voor schuldsanering noemt Vijlbrief ernstig: "Mensen die in grote financiële problemen zaten kunnen hierdoor ten onrechte niet geholpen zijn en zelfs in grotere (financiële) problemen zijn geraakt. Ik vind daarom dat het uitgangspunt moet zijn dat iedereen die schade heeft ondervonden, wordt gecompenseerd."

'Serieuze overtreding'

Het bestaan van de zwarte lijsten werd door RTL Nieuws en Trouw aan het licht gebracht. De Fraude Signaleringsvoorziening werd vorig jaar stopgezet nadat bleek dat de lijst de privacywet AVG overtrad. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde in oktober een vernietigend rapport over de fraudelijst en onderzoekt nog of de fiscus een boete kan worden opgelegd.

"Het schenden van de privacy is een serieuze overtreding waar ik niet lichtvoetig aan voorbij wil gaan", schrijft Vijlbrief. Maar hij vraagt zich af of een algemene compensatie de oplossing is, omdat anders echte fraudeurs ook een tegemoetkoming zouden ontvangen. Ook zal niet iedereen financieel nadeel hebben gehad van een registratie op de zwarte lijst.

Begin 2022

Hoe de compensatie eruit gaat zien, hangt niet alleen af van hoeveel mensen recht hebben op een tegemoetkoming en voor welk bedrag, maar ook of maatwerk mogelijk is en wie die tegemoetkoming zal uitbetalen. Bij het laatste wordt onderzocht of een andere organisatie dan de Belastingdienst de compensatieregelingen kan uitvoeren.

De definitieve voorstellen worden in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht, waarna de Tweede Kamer ook kan meebeslissen in de uiteindelijke invulling van de compensatieregelingen.