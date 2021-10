Hoe kon de fiscus jarenlang een fraudelijst bijhouden: zeven vragen en antwoorden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde een vernietigend rapport over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst. De toezichthouder bestempelt het systeem waarmee mogelijke fraudesignalen zijn verzameld als een zwarte lijst en zegt dat de Belastingdienst nooit persoonsgegevens op deze manier had mogen verwerken.

Toch heeft de fiscus de lijst jarenlang kunnen gebruiken. Zeven vragen en antwoorden.

Welke overtredingen heeft de Belastingdienst begaan?

De Belastingdienst registreerde vanaf 2013 tot maart 2020 persoonsgegevens van mogelijke fraudeurs. De voorlopers van dat systeem bestonden al sinds 2001. En twintig jaar lang persoonsgegevens op die manier registreren is een onrechtmatige schending van grondrechten, ongekend in omvang, concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het fraudesysteem werden bijvoorbeeld medische gegevens en strafrechtelijke gegevens geregistreerd. Maar uit het rapport blijkt dat de Belastingdienst het recht niet had om persoonsgegevens te bewaren, omdat daar een precieze wettelijke bepaling voor nodig is. En die is er niet.

De dienst schond zelfs bijna alle kernbeginselen van de privacywetgeving: gegevens werden zonder geldige reden, zonder duidelijk doel, slordig bijgehouden, slecht beveiligd en veel te lang bewaard.

Het gebruik van zwarte lijsten werd stopgezet toen Trouw en RTL Nieuws ze ontdekten. Vervolgens concludeerde advieskantoor KPMG dat het fraudesysteem de privacywetgeving AVG schond. Daardoor werd het systeem in 2020 stopgezet.

Hoewel die privacywet - de AVG - pas in 2018 werd ingevoerd, heeft de Belastingdienst ook de jaren ervoor de privacywetgeving geschonden door onzorgvuldigheid, volgens de toezichthouder.