Mensen op 'zwarte lijst' Belastingdienst moeten aanslag kunnen aanvechten

Er is nog veel onduidelijk over hoe de tienduizenden mensen in het FSV-systeem terecht zijn gekomen. Vorig jaar werd wel bekend dat onder meer belastingplichtigen met een tweede nationaliteit extra werden gecontroleerd bij hun aangifte inkomstenbelasting.

Termijn

Alle mensen op de zwarte lijst worden dit jaar op de hoogte gebracht van hun aanwezigheid in het FSV-systeem, dat inmiddels uit de lucht is. Niessen verwacht dat sommige mensen die horen dat ze op de lijst stonden, zullen vermoeden dat ze in het verleden om die reden een hogere aanslag hebben gekregen.

Vaak is de termijn om bezwaar in te dienen echter al verstreken. Niessen vindt dat deze mensen hun belastingaanslag nu alsnog moeten kunnen aanvechten, omdat ze dat eerder "bij gebrek aan wetenschap" niet konden. Alleen als sprake is van "zeer ernstige belastingfraude" kan een opgelegde aanslag in stand blijven, vindt hij.