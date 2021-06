Minderjarigen op zwarte lijst Belastingdienst

Op een omstreden 'zwarte lijst' van de Belastingdienst van mogelijke fraudeurs, stonden ook ongeveer tweeduizend minderjarigen. Ruim duizend van hen zijn op dit moment nog steeds minderjarig. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

Het gaat om een lijst bij de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst, waar op dit moment verschillende onderzoeken naar lopen. De FSV is een systeem waar medewerkers van de Belastingdienst signaleringen van vermoedelijke fraude konden opgeven van belastingplichtigen. Het systeem is inmiddels uit de lucht.

Waarom de minderjarigen in het systeem stonden is niet bekend, dat wordt onderzocht, zegt Vijlbrief. "Er is een aantal mogelijke verklaringen waarom minderjarigen zelfstandig in FSV kunnen staan, bijvoorbeeld als er sprake is van vakantiewerk of een bijbaan die heeft geleid tot een risicosignaal."

Geen brief

Wat er sowieso verkeerd is gegaan, is dat de ouders van deze minderjarigen geen brief hebben gekregen over de registratie. Die ging naar de minderjarigen zelf. De wettelijke vertegenwoordigers van alle jongeren, als die achterhaald kunnen worden, krijgen alsnog een brief en excuses.

Of de jongeren last of schade hebben ondervonden door deze registratie wordt ook nog onderzocht.