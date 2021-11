Schuldsanering van duizenden mensen mogelijk ten onrechte door fiscus geweigerd

Eerste inzichten leveren het beeld op dat de schade door de afgewezen schuldsaneringsverzoeken zeer uiteenloopt, meldt Vijlbrief. Een deel van de mensen blijkt later alsnog in aanmerking te zijn gekomen voor die minnelijke schuldsanering. Anderen kunnen zwaarder zijn getroffen, bijvoorbeeld door een persoonlijk faillissement of een dwanginvordering.

"Dit vind ik een zeer ernstige mogelijkheid die om passend herstel vraagt", schrijft de staatssecretaris. Op basis van de definitieve aantallen en resultaten van de schadebepaling zegt hij te gaan werken aan oplossingen.

Verder schrijft Vijlbrief dat 60.000 mensen per brief zijn geïnformeerd over de reden waarom ze op de zwarte lijst stonden. In sommige gevallen is die reden onbekend.