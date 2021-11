Nieuwe datakoppelwet: zorgelijke inbreuk privacy of belangrijk voor opsporing fraude?

Onder burgerrechtenorganisaties klinkt een ander geluid en is er weinig verbazing over het strenge oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder meer de Landelijke Cliëntenraad, die mensen bijstaat met een uitkering of pensioen, vindt al langer dat de overheid met deze wet te veel rechten naar zichzelf toehaalt.

"Aan een overheid die zoveel machtsmiddelen heeft, moeten we de hoogste eisten stellen qua betrouwbaarheid", zegt Peter van Leeuwen van de Landelijke Cliëntenraad. "Dat vertrouwen zijn we kwijt. Neem de zwarte lijst van de Belastingdienst. We hadden nooit kunnen denken dat de Nederlandse overheid daartoe in staat was."

Niet genoeg beschermd

Ook advocaat Anton Ekker legt het verband met de toeslagenaffaire: "Deze wet is daar een recept voor. Maar niet enkel bij de Belastingdienst, maar op allerlei plekken, you name it". Ekker is naar de rechter gestapt vanwege SyRI, een systeem waarin allerlei gegevens aan elkaar werden gekoppeld om zo fraude te voorkomen en bestrijden. De rechter oordeelde dat dat oncontroleerbaar was en dat het privéleven van burgers niet genoeg werd beschermd.

Volgens Ekker gaat de wet die nu bij de Eerste Kamer ligt zelfs nog een stukje verder. "Het is nog groter, eigenlijk een soort super-SyRI. Juist ook omdat ook commerciële partijen in die gegevens kunnen delen." Dat die samenwerking mogelijk is zonder inmenging van de Tweede Kamer, baart hem ook zorgen.

De nieuwe wet is al door de Tweede Kamer en Ekker vindt dat "extra ongelofelijk". "Niemand in de Kamer heeft het verband gelegd met de toeslagenaffaire, hoe is het mogelijk?"