Privacywaakhond: voorgestelde anti-fraudewet kan nieuwe toeslagenaffaire worden

Volgens Wolfsen is het een slecht idee als de regering bovendien eigenhandig kan bepalen wie informatie mag uitwisselen, zonder tussenkomst van het parlement.

De privacywaakhond vindt dat het door de nieuwe wet te makkelijk wordt om in een fraude-opsporingssysteem terecht te komen. Dat kan al als er sprake is van 'een signaal' dat er iets mis is.

Dat is wel erg vaag, stelt Wolfsen. "Dat kan dan dus ook zijn dat iemand iets meldt over zijn buurman, die in een te grote auto rijdt en zich afvraagt hoe hij die betaalt. Bij de Belastingdienst zag je bijvoorbeeld tips van een kwade ex-geliefde of een boze buurman."

Ook mogen gegevens nog breder worden gedeeld als er "een eerste vermoeden van onrechtmatige activiteiten" is. Maar welke activiteiten dat zijn, en met wie de gegevens dan mogen worden gedeeld, is niet duidelijk.

"Je moet dit soort dingen doen op basis van een wet die goed is. We hebben gemerkt dat vertrouwen op blauwe ogen niet werkt", aldus Wolfsen. "Deze wet moet veel preciezer."

Wat gebeurde er precies in de toeslagenaffaire? NOS op 3 legt het uit in deze video: