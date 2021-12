Paus zegent migranten op Lesbos, haalt uit naar 'Europese zelfzucht'

Bij zijn terugkeer op het Griekse eiland Lesbos heeft paus Franciscus uitgehaald naar wat hij omschrijft als Europese zelfzucht en onverschilligheid tegenover migranten. "Alstublieft, laten we een einde maken aan dit scheepswrak van de samenleving", zei hij in het vluchtelingenkamp daar.

Volgens Franciscus heeft het hardvochtige migratiebeleid van Europa dodelijke gevolgen voor de mensen die hun land ontvluchten en in Europa asiel aan willen vragen. "We moeten onze ogen er niet voor sluiten."

De paus bezocht het nieuwe migratiekamp op Lesbos. Het grote vluchtelingenkamp Moria, waar de paus in 2016 te gast was, is vorig jaar afgebrand. Franciscus werd onthaald door migranten, die zich achter dranghekken op de route hadden verzameld. Ze namen selfies met de kerkleider en sommigen omhelsden hem. Ook legde de paus zijn hand op het hoofd van kinderen en andere aanwezigen.

Geen afstand, geen mondkapje

Bij dit persoonlijke contact was van anderhalve meter afstand houden geen sprake. Ook droeg de 84-jarige paus geen mondkapje. Franciscus heeft tijdens bezoeken geregeld geen mondmasker op.

Het bezoek aan Lesbos is onderdeel van een vijfdaagse rondreis in Griekenland en Cyprus. Volgens Griekenlandcorrespondent Conny Keessen is het een duidelijk signaal dat de paus na vijf jaar terug is gekeerd naar het migratiekamp op Lesbos.

"Hij toont hiermee dat hij zeer begaan is met lot van vluchtelingen en migranten. Dat is toch wel centrale thema van zijn bezoek aan Griekenland en Cyprus. Samen met het spreken van rooms-katholieke en Grieks-orthodoxe leiders en de gemeenschap daar."

Dodelijke pushbacks

Hulporganisaties slaan al langer alarm om zogenoemde pushbacks aan de grenzen van Europa: het met geweld terugsturen van migranten. Griekenland bijvoorbeeld ontkent dat dit gebeurt, maar migranten zeggen van wel.

In deze video legt NOS op 3 uit wat er over pushbacks bekend is: