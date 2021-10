'Jungle' van Samos is verlaten, alleen katten zijn er nog

Die nieuwe regels zijn voor een aantal hulporganisaties reden om niet in het kamp te willen werken. Sommigen zijn al vertrokken. Artsen zonder Grenzen en Samos Volunteers hebben niet ver buiten het kamp nieuwe faciliteiten opgezet.

"Onze grootste zorg is het welzijn van de mensen in het kamp: het gevoel opgesloten en geïsoleerd te zijn. En meer praktisch, er is moeizame toegang tot juridische hulp of andere diensten. Dat alles zorgt voor psychologische problemen", zegt Simone Innico van Samos Volunteers.

Blije bewoners

Beneden in het stadje Vathy is het dagelijks leven veranderd. Bewoners vertellen me dat ze blij zijn dat het oude kamp is gesloten. Er waren jarenlang problemen in het kamp en in de stad, legt burgemeester Stantzos uit. "Niemand geloofde dat er iets zou veranderen. En nu is er grote opluchting."