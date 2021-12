Ongevaccineerden over coronapas en code zwart: 'Ik word alleen maar stelliger'

Ook Luit (45, consultant) vertelde in augustus over zijn redenen om zich niet tegen corona te laten vaccineren: "Ik heb er vertrouwen in dat coronavaccins veilig zijn, maar de kans is heel klein dat corona voor mij gevaarlijk is. Ik denk dat het vaccineren van kwetsbaren de uitweg is."

Hoe is het nu?

"Inmiddels heb ik corona gehad. Daar schrok ik niet van, ik wist dat het een keer ging komen. Alles bij elkaar voelde ik me een dag of tien ziek en dat was niet fijn, maar ik had zoiets verwacht."

Maar als u gevaccineerd was, was u misschien niet ziek geworden?

"Nee, misschien niet, maar ik vond het niet erg, Mijn vrouw baalde wel, want we moesten daardoor een vakantie afzeggen. Zij vond het ook vervelend om op het schoolplein te moeten vertellen dat ik niet gevaccineerd was, want daar vroegen mensen naar toen ze hoorden dat ik corona had. Dat vind ik rot: dat je als ongevaccineerde door de communicatie van de overheid gezien wordt als onverantwoordelijk. Terwijl inmiddels toch wel duidelijk is dat je ook gevaccineerd nog anderen kunt besmetten."

Het coronatoegangsbewijs motiveert u niet om een prik te nemen?

"Eerlijk gezegd werd ik van die pas alleen maar stelliger, zo van: ik laat me echt niet dwingen om me te laten inenten. Doordat ik corona gehad heb, heb ik nu wel een QR. Als ik die gebruik, zeg ik er altijd bij 'onder protest'. Ik ga geen stennis schoppen, want zo'n horecaondernemer kan er ook niks aan doen. Als ik echt consequent was, zou ik die QR natuurlijk helemaal niet moeten gebruiken."

De zorg staat erg onder druk, denkt u dat een hogere vaccinatiegraad helpt?

"Ik ben heel blij dat er coronavaccins zijn, dat is fantastisch voor oudere en kwetsbare mensen. Ik denk dat het nodig is dat zij een vaccinatie nemen, zij liggen in de ziekenhuizen, maar dan nog zal het niet alles oplossen. Minister De Jonge durft niet toe te geven dat de coronapas averechts werkt en dat vaccineren niet de ultieme uitweg blijkt. Het is ook jammer, dat hadden we natuurlijk allemaal wel gehoopt."