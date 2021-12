Geestelijk verzorgers zien werkdruk toenemen door corona: 'Mensen sterven heel snel'

"De drukte is zeker toegenomen. De covid-consulten nemen toe en dat is geen goed teken", zegt Mustafa Bulut. Hij werkt als geestelijk verzorger in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

"Ongeveer de helft van de gesprekken die we doen, zijn coronaconsulten. Het valt me op hoe snel mensen sterven, hoe snel het klaar is als er corona bij komt kijken. Je hebt daardoor geen tijd om gesprekken in fasen te voeren. Alles moet nu in een keer."

Eenzaamheid

Judith van der Meij, geestelijk verzorger bij Zorgcentra De Betuwe, beaamt dat. Ze ziet dat veel ouderen de behoefte hebben aan een gesprek, vooral nu. "Door de besmettingen staat het sociale leven van de bewoners op z'n kop. Ze eten tijdelijk niet meer in het restaurant en hebben minder contact met anderen. Veel van hen zijn vaak al eenzaam. Degenen die al kwetsbaarder zijn, kunnen dit er moeilijk bij hebben. Daar ligt voor mij een taak, bij deze mensen zijn in een moeilijke periode in hun leven."

Ook de geestelijk verzorgers moeten tijdens bezoeken beschermende kleding aan. Voor patiënten is dat vervelend, weet Bulut, omdat ze vaak alleen nog behandelaars in pakken zien en niet de gezichten die daarbij horen. "Ik probeer met mijn stem mensen gerust te stellen. Maar het lastige is dat er door een zuurstofmasker steeds ruis is, dat maakt het moeilijk om iemand te verstaan. En je wilt niet harder praten als er nog iemand anders op de kamer ligt."