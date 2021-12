Veiling zwaard van Napoleon: 'Dit is de Da Vinci onder de wapens'

Hij wordt door kenners ook wel 'de Leonardo Da Vinci onder de wapens' genoemd: de maker van een verzameling wapens van Napoleon Bonaparte. Vanaf vandaag komt het geheel, een zogenoemde garnituur, onder de hamer bij Rock Island Auction in de Amerikaanse staat Illinois.

Het gaat om een zwaard en vijf andere wapens gemaakt door de persoonlijke wapensmid van Napoleon: de Fransman Nicolas-Noël Boutèt. "Boutèt was destijds de top op dat gebied", zegt wapenkenner Richard Hessink van veilinghuis Hessink in het NOS Radio 1 Journaal." Je moet de garnituur zien als statussymbool. Nu heeft men een Rolex, toen had men wapens als statussymbolen. Hoe mooier versierd en hoe kostbaarder, hoe hoger je status was."

Particulier bezit

De verzameling wapens is volgens de veilingmeester en wapenkenner bij het aantreden van Napoleon aan hem geschonken door het Franse volk. Later heeft Napoleon de wapens op zijn beurt geschonken aan een generaal die het aan een vrouw gaf die ze later gebruikte om schulden af te kopen. Daarna is de verzameling in Engeland terechtgekomen en later in de Verenigde Staten in particulier bezit bij iemand die onlangs overleden is.

De geschatte waarde ligt tussen de 1,5 en 3,5 miljoen dollar, volgens Hessink. "Maar het zal me niet verbazen als het de 3,5 tot 4,5 miljoen dollar aantikt." Een verzameling als deze wordt niet vaak geveild. "Deze wapens zijn zo beroemd en zo kostbaar."

Vroeger kochten musea vaak dit soort zeldzame kostbaarheden. Maar nu komt het volgens Hessink hoogstwaarschijnlijk in particuliere handen. "Musea hebben het moeilijk in deze coronatijd. Je moet het zien als belegging. Geld brengt op de bank niets op, dus wat moet je er verder mee?"

"Bovendien geeft zo'n verzameling de nieuwe eigenaar ook weer status."