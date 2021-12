13.000 nieuwe opvangplekken asielzoekers nodig voor eind volgend jaar

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt voor eind 2022 13.000 nieuwe plekken voor de opvang van asielzoekers nodig te hebben.

Het COA verwacht dan in totaal aan 42.000 asielzoekers een opvangplek te moeten bieden. Nu zijn dat er nog 36.000, maar daar zitten 7000 plekken op tijdelijke locaties bij als hallen en boten die in het najaar in gebruik zijn genomen omdat de aanmeldlocatie in Ter Apel meer dan vol zat. Volgens het COA lopen veel huurovereenkomsten voor die tijdelijke locaties begin volgend jaar al af.

Bij elkaar levert dat 13.000 benodigde nieuwe plekken op, schrijft het COA in zijn jongste prognose. Daarvan moeten er 9000 voor 1 juli beschikbaar zijn.

Voorwaarden

Voorwaarde is bovendien dat vrijwel alle bestaande reguliere locaties openblijven of verlengd worden. Het gaat dan ook om de locaties waarvan de overeenkomst met de gemeente komend jaar afloopt.

Daarnaast moeten de 12.000 statushouders die nu een opvangplek bezet houden, voor 1 juli via een gemeente onderdak hebben gevonden. Gezien de woningnood en de ervaring van het afgelopen jaar is dat een moeilijke opgave. Voor 7000 statushouders is de termijn waarbinnen ze een woning aangeboden moeten krijgen al verlopen. Ze houden dan een plek bezet die in principe bedoeld is voor mensen die nieuw instromen.

Daarnaast moet er ook personeel worden aangetrokken voor de begeleiding van de asielzoekers, zegt het COA. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zal ook dat een hele opgave worden.