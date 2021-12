Minster Schouten wil af van levend koken kreeften en krabben

Minister Schouten wil dat het staande praktijk wordt in Nederlandse restaurants dat kreeften en krabben eerst worden gedood voordat ze gekookt worden. Dat heeft ze toegezegd tijdens het Kamerdebat over de landbouwbegroting.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deed de toezegging in reactie op een vraag van Partij voor de Dieren-Kamerlid Wassenberg, die pleit voor een verbod. Schouten wijst erop dat daar in Europees verband naar wordt gekeken en dat ze dat een goede zaak vindt. Ze wil daarnaast kijken wat er al in Nederland kan worden gedaan om te zorgen dat de dieren niet levend gekookt worden.

Tot er een verbod is, vindt ze dat chefs en restaurants zelf al stappen moeten ondernemen. Ze wijst erop dat veel restaurants krabben en kreeften al niet meer levend koken en ziet ook dat er op koksopleidingen aandacht is voor alternatieve bereidingswijzen.

Brits onderzoek: de dieren voelen pijn

"Ik wil kijken hoe ik dat ook breder geschikt kan maken, op zo'n manier dat we niet meer dieren levend koken als er ook manieren zijn om ze sneller te doden met minder pijn", aldus Schouten.

In het debat werd verwezen naar een recente studie in opdracht van de Britse overheid. Daaruit blijkt dat er "sterk wetenschappelijk bewijs" is dat krabben, kreeften en octopussen kunnen lijden en pijn ervaren, wat voor de Britten reden was om ze op te nemen in de dierenbeschermingswetgeving. Dierenwelzijnsorganisaties pleiten ervoor om dat ook in Nederland te doen.

Het is niet voor het eerst dat de kwestie speelt in de Tweede Kamer. In 2018, het jaar dat Zwitserland het levend koken van kreeften verbood, diende de Partij voor de Dieren ook al een motie in om in Nederland een verbod in te voeren. Destijds was daar in de Kamer geen meerderheid voor.