Hoge Raad: overheid moet gelijke kansen bieden bij gronduitgifte

Om welke zaak ging dit?

Deze zaak draait om de verkoop van een deel van het oude gemeentehuis in Didam in Gelderland. De gemeente Montferland verkocht de aanbouw van het pand aan een ontwikkelaar die daar een Coop-supermarkt wilde bouwen. De Aldi verderop in het dorp zou dan verhuizen naar het oude Coop-gebouw, waardoor ook zij in het centrum zouden zitten. Dat zat de Albert Heijn, die zich ook in het centrum wilde vestigen, niet lekker.

De Albert Heijn verloor de eerdere zaken bij de rechtbank en het hoger beroep, maar krijgt nu gelijk van de Hoge Raad. Er was geen sprake van gelijke kansen, en die moet de overheid wel bieden. De zaak gaat nu terug naar het gerechtshof in Den Bosch. Die moet bepalen of in dit geval de regel of uitzondering moet gelden.