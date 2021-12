Rijksmuseum komt voor het eerst met overzichtstentoonstelling Vermeer

Het Rijksmuseum komt voor het eerst in zijn geschiedenis met een overzichtstentoonstelling van de 17de-eeuwse meester Johannes Vermeer. De tentoonstelling, die gepland staat voor het voorjaar van 2023, is volgens het museum de grootste Vermeer-expositie ooit.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Rijksmuseum en het Mauritshuis in Den Haag. Het Rijksmuseum heeft zelf vier werken van Vermeer, waaronder het wereldberoemde Melkmeisje. In het Mauritshuis hangt onder meer Het meisje met de parel, dat door het Rijksmuseum in bruikleen genomen zal worden.

Ook de De geograaf (Städel Museum, Frankfurt am Main), Schrijvende vrouw met dienstbode (The National Gallery of Ireland, Dublin) en Vrouw met de weegschaal (The National Gallery of Art, Washington D.C.) gaan tijdelijk naar Amsterdam. Daarnaast worden stukken vertoond die nog nooit in Nederland te zien zijn geweest, waaronder het net gerestaureerde Brief lezende vrouw aan het open raam uit de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden.

Het Rijksmuseum werkt voor deze tentoonstelling met een team van onder meer conservatoren en restauratoren samen met het Mauritshuis, om de zeven schilderijen van Vermeer die in Nederlands bezit zijn diepgaand te onderzoeken.