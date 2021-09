'Brieflezend meisje' van Vermeer radicaal gerestaureerd: Cupido komt tevoorschijn

De verflaag was nog geen millimeter dik. Hij is onder een microscoop met uiterst klein mesje voorzichtig verwijderd. Heel langzaam kwamen de god, de boog, de pijlen en twee maskers tevoorschijn. Hij symboliseert dat trouw en eerlijkheid het kenmerk van ware liefde zijn, zegt museumdirecteur Stephan Koja.

Hollandse meesters

Het Brieflezend meisje bij het venster is eigendom van zijn museum. De gerestaureerde versie is de grote trekpleister van de Vermeer-tentoonstelling die hier tot 2 januari te zien is. Hij hangt daar te midden van negen andere Vermeers en 48 andere Hollandse meesters.

Premier Rutte en bondskanselier Merkel openen de tentoonstelling. Het is vermoedelijk de laatste keer dat Rutte Merkel in de functie van Duitse regeringsleider ontmoet. Zondag 26 september zijn er Bondsdagverkiezingen. Merkel is geen kandidaat en stapt uit de politiek.