Prominente Tsjechische oud-dissident Petr Uhl (80) overleden

Het was Uhl die in november 1989 aan westerse en onafhankelijke media het gerucht doorbelde dat bij een anti-overheidsdemonstratie in Praag een dodelijk slachtoffer was gevallen. Dat nieuws bleek achteraf een leugen, maar Uhl nam het bericht voor waar aan. Nepnieuws of niet: een volkswoede ontstak.

Het bleek het startschot voor de Fluwelen Revolutie. Demonstrerende studenten namen de straat over, grote stakingen legden fabrieken en kantoren stil. Het communistische bewind van Tsjechoslowakije zag geen andere optie dan met dissidenten om tafel te gaan, met een geweldloze politieke omwenteling tot gevolg, drie jaar later gevolgd door de vreedzame scheiding van Tsjechië en Slowakije.

In het nieuwe, vrije Tsjechië hielp Uhl de democratie opbouwen als directeur van het Tsjechische persbureau ČTK. Ook bekleedde hij diverse functies als mensenrechtenfunctionaris, waarbij hij onder meer aandacht vroeg voor de achterstelling van de Roma in het land. In het begin van deze eeuw zat hij enkele jaren in het parlement namens de Groene Partij.

Toegewijd

De Tsjechische premier Petr Fiala roemt Uhl op Twitter om zijn "moed en doorzettingsvermogen in de strijd tegen het totalitarisme". Voormalig dissident Dana Nemcova omschrijft hem als een "toegewijde, hardwerkende man die iedereen accepteerde".

Uhl is onderscheiden met verschillende Tsjechische titels, evenals hoge Poolse, Duitse en Franse onderscheidingen. Hij wilde zijn rol in de moderne Tsjechische geschiedenis zelf echter niet te groot maken. Zo schreef hij in zijn memoires: "Ik deed wat ik dacht dat goed was."