Roma woest om 'Tsjechische George Floyd', wereldwijde ophef blijft uit

Wat weten we?

In de middag van 19 juni kwam de politie van Teplice, een grensstad nabij Dresden, af op een melding van een straatgevecht, waarbij de 46-jarige Stanislav Tomas betrokken zou zijn. Daarbij raakten geparkeerde auto's beschadigd, aldus de politie. Wanneer de drie agenten arriveren wordt Tomas op de grond gedrukt.

Volgens de politie overleed de Roma-man als gevolg van een overdosis drugs. Aanvankelijk werd beweerd dat hij in een ambulance is overleden, later werd op een persconferentie verteld dat hij pas in het ziekenhuis overleed. De lokale politiechef heeft excuses aangeboden, maar ontkent dat het overlijden het gevolg is van het politieoptreden. De Tsjechische regering steunt de politie daar in.

"Dit is niet de Tsjechische George Floyd", benadrukt de politiechef. Bovendien zou Tomas een drugsverslaafde recidivist zijn. Familie en vrienden van Tomas ontkennen dat: hij was net bezig met een nieuwe start in zijn leven als beveiliger.