Van Dissel: eerdere booster had gescheeld, omikron lijkt niet wijdverspreid

Als eerder was begonnen met de boosterprikcampagne dan hadden er nu minder gevaccineerde mensen in het ziekenhuis gelegen. "Ja ik denk dat we dan een deel daarvan hadden kunnen voorkomen", antwoordde Jaap van Dissel (RIVM) op een vraag hierover in de Tweede Kamer.

PVV-Kamerlid Fleur Agema vroeg Van Dissel of het eerder overgaan tot de derde prik het aantal ziekenhuisopnames zou hebben beperkt. Dat klopt volgens de RIVM-expert, maar hoeveel precies valt volgens hem niet te zeggen.

Van Dissel koppelde het hoge aantal besmettingen aan het feit dat bij "relatief veel" kwetsbare ouderen de effectiviteit van de vaccins iets is teruggelopen. "Die zullen we met boosters moeten verhogen."

Hij maakte daarbij de kanttekening dat 80-plussers sinds 19 november worden uitgenodigd voor een extra prik tegen het coronavirus. Ook medewerkers in de zorg krijgen inmiddels een extra prik. Het is zaak om niet te snel een extra inenting te geven, zei Van Dissel: die is pas effectief zo'n 6 maanden nadat iemand volledig was gevaccineerd.

Omikronvariant

In de technische briefing kwam ook de nieuwe omikronvariant van het coronavirus aan bod. Het aantal besmettingen dat in Nederlandse labs is vastgesteld, suggereert volgens Van Dissel dat de mutatie hier nog niet wijdverspreid is.

Gisteren werd wel duidelijk dat ruim een week geleden al twee mensen in Nederland positief zijn getest op omikron, wat het RIVM met terugwerkende kracht heeft achterhaald.

Meer kritieke zorg uitgesteld

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), vertelde in de Kamer over de stijgende druk in de ziekenhuizen. Momenteel zit bijna een op de tien ziekenhuismedewerkers ziek thuis. Bijna een kwart van alle ziekenhuizen in Nederland kan niet alle kritieke planbare zorg leveren binnen zes weken, zei Kuipers.