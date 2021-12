Winterslaap, kerstlunch of later beslissen: kerst-onzekerheid in restaurants

Restaurateurs zijn in de avondlockdown opnieuw druk in de weer met afhaalmaaltijden en aangepaste menu's. Sommigen toveren hun zaak om tot culinaire winkel. Ook nu de feestmaand is aangebroken, tasten ze in het duister over wat er wel en niet mogelijk is met Kerst en Oud en Nieuw. En dat is lastig voor leveranciers, personeel én gasten.

Vanwege de coronaregels moeten restaurants voorlopig om 17.00 uur dicht. Over de periode na 18 december wordt over twee weken pas meer bekend. Maar dan moeten de plannen voor de feestdagen allang gemaakt zijn, zeggen restauranteigenaren, bedrijfsleiders en koks.

De Rietschans in Haren heeft alvast de knoop doorgehakt en houdt de deuren met Kerst dicht. "Het kan niet uit", zegt bedrijfsmanager Gerrit Pieter Heida. "De omzet die er te draaien is in die paar uur weegt niet op tegen personeelskosten die dubbel zijn op feestdagen en de gigantisch hoge inkoopkosten."

Ook de termijn is onhaalbaar. Mocht Heida op 14 december te horen krijgen dat horeca weer langer open mag blijven, dan zou hij het waarschijnlijk niet rondkrijgen. "We zullen nú een planning moeten maken en ik weet niet eens of leveranciers erop voorbereid zijn om het in zo'n korte tijd klaar te spelen."