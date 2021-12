Wekdienst 1/12: Kamerdebat over coronamaatregelen • Hassan beste atlete ter wereld?

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de 'avondlockdown' die afgelopen zondag is ingegaan. Vrijwel alles moet sinds zondag eerder dicht, er gelden strengere regels voor de amateursport en op school moeten mondkapjes worden gedragen. Voor het debat komen naar verwachting demissionair minister-president Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) naar de Kamer.

De Jonge gaat vandaag ook in gesprek met jongerenwerkers over de gevolgen van het coronavirus. Ze willen dat jongeren meer betrokken worden bij de besluitvorming van nieuwe maatregelen.

Nieuwe coronamaatregelen in Portugal gaan in, ondanks de hoge vaccinatiegraad in het land. Ook gevaccineerde reizigers die naar Portugal vliegen, moeten nu een negatieve coronatestuitslag kunnen tonen.

Wordt Sifan Hassan de beste atlete ter wereld? De 28-jarige Nederlandse, die op de spelen van Tokio goud won op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter, behoort tot de vijf genomineerden bij de jaarlijkse verkiezing van World Athletics.

Wat heb je gemist?

Virusremmer molnupiravir wordt binnenkort hoogstwaarschijnlijk goedgekeurd voor gebruik in de VS. Een commissie van de Amerikaanse voedsel- en medicijnautoriteit FDA heeft een positief advies uitgebracht over de pil van farmaceut Merck. De FDA neemt adviezen van de commissie meestal over.

Eerder keurde Groot-Brittannië het medicijn al goed. De EU buigt zich er nog over, maar in uitzonderlijke gevallen mag de pil al wel worden voorgeschreven.

Merck zegt op basis van klinische studies dat een kuur met de pil 30 procent van de ziekenhuisopnames bij ongevaccineerde mensen met een zwakke gezondheid kan voorkomen, als het medicijn op tijd wordt ingenomen. De virusremmer moet binnen vijf dagen na het beginnen van symptomen worden geslikt, anders is er bijna geen effect.

Ander nieuws uit de nacht:

Afgetreden premier Lesotho aangeklaagd voor moord op echtgenote: De 82-jarige Thomas Thabane kreeg de aanklacht te horen tijdens een zitting achter gesloten deuren bij de Hoge Raad van Lesotho. Daarbij was ook zijn huidige vrouw aanwezig, die eerder al werd aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord.

Regeringspartij Honduras erkent nederlaag, na 12 jaar weer linkse president: Xiomara Castro, vrouw van de in 2009 afgezette president Manuel Zelaya, won de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag. Haar tegenstrever tijdens de verkiezingen heeft nu zijn nederlaag erkend.

En dan nog even dit:

Het klinkt als een uitslag van een oefenpotje bij de jeugd, maar het was toch echt een WK-kwalificatiewedstrijd voor de voetbalsters van Engeland. Het team van bondscoach Sarina Wiegman won gisteravond met maar liefst 20-0 van Letland.

De zesde zege in evenzoveel WK-kwalificatiewedstrijden voor Wiegman gaat de boeken in als de grootste ooit in WK-kwalificatieduels bij de vrouwen.

Het record stond sinds vorige week op naam van België, dat Armenië met 19-0 versloeg. De oude topscore van de Engelse voetbalsters stond op 13-0 en werd in oktober 2005 neergezet tegen Hongarije.