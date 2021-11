'Quarantainekoppel' vrij na negatieve testuitslag Portugese vrouw

Het Spaans-Portugese stel dat in gedwongen isolatie was geplaatst in het UMCG-ziekenhuis in Haren is vrijgelaten, laat het Openbaar Ministerie weten.

Volgens het OM was er geen reden om bij de rechter voortzetting van de isolatie te vragen, omdat de vrouw bij een nieuwe PCR-test, die gisteren werd afgenomen, negatief was. Vrijdag was ze bij een test op Schiphol na aankomst uit Zuid-Afrika nog positief. De man hoeft ook niet langer in isolatie te blijven omdat die was gebaseerd op het intensieve contact met de vrouw. De man is twee keer negatief getest.

De Portugese vrouw en Spaanse man werden vrijdag in quarantaine geplaatst in een hotel vlak bij Schiphol, na de positieve test van de vrouw. De twee waren het daar niet mee eens en vertrokken uit het hotel om naar Spanje te vliegen, waar ze wonen. Het stel kon zonder bezwaar vertrekken, omdat hun isolatie toen nog niet als dwangmaatregel was opgelegd.

Honden

Maar toen de burgemeester van Haarlemmermeer hoorde van hun vertrek legde ze wel een beschikking op en werd het stel kort voor vertrek uit het vliegtuig gehaald door de marechaussee. Daarna moesten ze in gedwongen isolatie in Haren, in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

In interviews klaagden ze over hun behandeling. De vrouw vond dat ze "als honden" waren behandeld. Hun advocaat eiste vanochtend dat ze onmiddellijk zouden worden vrijgelaten. Hij eiste dat dat voor 12.00 uur zou gebeuren, maar dat negeerde het OM. Het maakte toen bekend dat er in de loop van de dag duidelijkheid zou komen.