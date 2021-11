Burgemeester: Spaans-Portugees stel zorgde in quarantainehotel voor 'vrij veel last'

Het Spaans-Portugees echtpaar dat gister uit een quarantainehotel in Badhoevedorp was vertrokken en daarna op Schiphol werd aangehouden, heeft van begin af aan "weerstand" geboden tegen "de gang van zaken". Dat zegt burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer.

Het stel zou het niet eens zijn geweest met de positieve PCR-test en de quarantaine die daarop volgde, aldus de burgemeester. Tegen RTL Nieuws zei de vrouw eerder dat het "heel goed kan dat een PCR-test een onbetrouwbaar resultaat geeft".

Ook in het hotel zou het echtpaar voor "vrij veel last" hebben gezorgd, zegt de burgemeester. "De bedoeling is dat je op je kamer blijft, daar hielden ze zich niet aan."

De Spaanse man en Portugese vrouw moeten morgen voorkomen in een snelrechtzitting, schrijft BNR. Het is nog niet bekend wat de aanklacht is.

'Gevlucht' uit quarantainehotel

Het echtpaar was vrijdag naar het quarantainehotel in Badhoeverdorp gebracht. Dat gebeurde nadat de vrouw een positieve testuitslag had gekregen na een vlucht uit Zuid-Afrika naar Schiphol.

Het echtpaar besloot op zondag uit het hotel te vertrekken, nadat ze beiden naar eigen zeggen twee zelftest hadden afgenomen die allebei negatief waren, zegt de vrouw tegen RTL Nieuws. Het stel kon vertrekken, omdat hun isolatie nog niet als dwangmaatregel was opgelegd.

Zondagavond werden ze opgepakt op Schiphol, omdat ze zich niet aan de quarantaineregels hielden. Ze zaten al in een vliegtuig dat op het punt stond om naar Spanje te vertrekken.

De burgemeester van Haarlemmermeer besloot daarop een beschikking op te leggen, omdat ze een gevaar voor de volksgezondheid vormden. Het stel zit nu in isolatie in een ziekenhuis in Groningen.

Nieuwe test

Tegen RTL Nieuws verklaart het duo dat ze het niet eens zijn met de suggestie dat ze uit het quarantainehotel zijn gevlucht: "Niemand heeft ons verteld wat de regels zijn, we zijn behandeld als honden."

De twee zouden inmiddels een nieuwe PCR-test hebben gehad. RTL Nieuws schrijft dat de uitslagen vanavond binnenkwam en negatief is. De autoriteiten hebben er geen bevestiging van gegeven.