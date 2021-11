Advocaat Spaans-Portugees stel in isolatie: 'Nul reden om ze vast te houden'

"Ik kan vanmorgen voor het eerst naar het toilet, ik had een paniekaanval omdat ik hier niet aan gewend ben", zo zegt Pimenta in een telefoongesprek met de NOS. "De mensen die ons vastzetten, willen niet accepteren dat onze tests negatief zijn, dat ze fouten hebben gemaakt. Als gevolg zijn wij opgesloten alsof we in de gevangenis zitten. Dit is onmenselijk. Toen ik mijn beklag deed dat ontlasting in de badkamer dreef, kreeg ik te horen dat ik mijn behoefte maar op de grond moest doen."

Volgens Pimenta is het onduidelijk hoelang ze nog in de ziekenhuiskamer moeten blijven. "Niemand zegt ons iets. We zijn inmiddels zo bang door de situatie waar we inzitten."

Advocaat Maes verwacht vandaag nog het antwoord op zijn verzoek tot vrijlating. "Ze zijn opgesloten op grond van de wet Publieke Gezondheid, na een besluit van de burgemeester van Haarlemmermeer. Dat is een administratief besluit geweest, er is verder geen enkel strafbaar feit door mijn cliënten begaan."