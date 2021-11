Kamer hekelt trage aanpak boostercampagne De Jonge

"Het prikken komt weer veel te traag op gang", zegt Attje Kuiken van de PvdA. Ook vorig jaar liep Nederland achter bij het opzetten van de vaccinatieoperatie. Ze wil desnoods de gemeenten laten helpen bij het versnellen van de campagne.

"Het is een soort Groundhog Day", meent D66'er Jan Paternotte, verwijzend naar de film waarin de geschiedenis zich steeds herhaalt. Volgens hem zitten we nu in "een inhaalrace, die we met volle kracht moeten voeren".

'De Jonge zet Nederland voor schut'

PVV-leider Geert Wilders vindt dat demissionair minister De Jonge niet geschikt is voor zijn functie. "Iedere keer zet hij Nederland voor schut. Hij komt pas in actie als iedereen erop aandringt. Ouderen zitten te springen om die prik, maar ze krijgen hem niet."

Ook Maarten Hijink van de SP noemt het schandalig dat er nog maar zo weinig boosterprikken zijn gezet. Het leidt volgens hem tot onnodige ziektegevallen en overlijdens. Ook Hijink vindt dat De Jonge iedere hulp die hij kan krijgen moet aanvaarden. "Er is voldoende aanbod. De ziekenhuizen, de wijkverpleging, iedereen wil meehelpen. Hugo de Jonge moet gewoon zorgen dat iedereen die een prik kan zetten, een prik gáát zetten."

Morgen debat

Morgen debatteert de Tweede Kamer weer over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Sinds afgelopen vrijdag zijn de maatregelen weer aangescherpt. Zo zijn de horeca, niet-essentiële winkels, theaters, bioscopen en sportgelegenheden na 17.00 uur dicht.

Het RIVM zag vandaag voor het eerst een lichte stabilisatie in de besmettingscijfers. Een lichtpuntje, volgens de deskundigen, al is nog niet duidelijk welke gevolgen de nieuwe omikronvariant zal hebben.