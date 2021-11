Sterftecijfer in verpleeghuizen weer net zo hoog als in de tweede golf

Chaos in de registratie

Het is voor de onderzoekers moeilijk om de situatie in de verpleeghuizen goed in kaart te brengen omdat de registratie van de vaccinaties nog steeds een chaos is. Het ene verpleeghuis heeft het in het medicatiesysteem geregistreerd, het andere in het elektronisch patiëntendossier en weer een ander alleen op papier. "Er worden wel tien systemen gebruikt, dat hindert ons echt in het doen van onderzoek", zegt Cees Hertogh.

De analyse van de cijfers is gedaan op basis van data waarbij gegevens over vaccinatie wel konden worden gekoppeld aan de gegevens over het aantal besmettingen. "We hebben data, maar als er centrale regie was geweest op de registratie, hadden we over veel meer kunnen beschikken."