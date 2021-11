RIVM ziet stabilisatie aantal nieuwe coronameldingen, 'eerste lichtpuntje'

Het nieuwste overzicht van het RIVM geeft de indruk dat het reproductiegetal in de eerste helft van november al is gaan dalen. Op 15 november was de 'R' 1.05, dat betekent dat 100 mensen toen 105 besmetten en de epidemie nog slechts licht in kracht toenam. Op 8 november was het reproductiegetal nog 1,21. Dit cijfer is altijd pas na twee weken goed uit te rekenen.

De laatste dagen is de besmettelijker omikronvariant van het conavirus in Nederland aangetroffen. Over het effect van die variant op de ontwikkeling van de epidemie is nog niets te zeggen omdat er nog weinig over bekend is. Maar volgens Timen wordt de bestrijding van de epidemie er "weer ingewikkelder" door.

Testcapaciteit GGD

Een vaak gehoorde verklaring voor de stabilisatie van het aantal positieve testen is de grens aan de testcapaciteit bij de GGD, waardoor het langer duurde voordat mensen een afspraak konden maken. Maar volgens de GGD zat er afgelopen week gemiddeld 40 uur tussen het maken van de afspraak en het krijgen van de uitslag. Dat is niet veel langer dan een week eerder. Wel zijn er grote regionale verschillen.

Ook het RIVM denkt dat de testcapaciteit geen doorslaggevende rol speelt. Aura Timen verwijst naar het dalende R-getal en de opnames op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen, waarin eveneens een afvlakking te zien is.