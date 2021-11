Omikron was al eerder in Nederland dan tot nu toe gedacht

Omikron was al in Nederland voordat de coronavariant werd gevonden in de monsters die werden afgenomen bij reizigers die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika. Het RIVM meldt dat het instituut de variant heeft aangetroffen in twee testmonsters die zijn afgenomen bij de GGD op 19 en 23 november.

"Afgelopen donderdag kregen wij uit Zuid-Afrika berichten over deze nieuwe variant", zegt viroloog Chantal Reusken van het RIVM op NPO Radio 1. "Toen hebben wij meteen een aantal laboratoria in Nederland gebeld die een bepaald type test gebruiken waarmee je al een eerste indicatie kan hebben of deze variant eventueel aanwezig is in Nederland." Gisteren bleek dat inderdaad het geval te zijn.

Link met Zuid-Afrika nog niet bekend

Er wordt nu onderzocht of de twee nieuwe gevallen aan elkaar gelinkt zijn of dat het om afzonderlijke gevallen gaat. De GGD doet daar bron- en contactonderzoek naar. Ook is volgens Reusken nog niet duidelijk of er een link is met Zuid-Afrika. Ze verwacht dat daar vandaag meer over bekend wordt.

Als die twee mensen geen contact hebben gehad met zuidelijk Afrika betekent dat overigens niet dat de variant daar niet vandaan komt. "Het kan zijn dat zij contact hebben gehad met iemand die al de omikronvariant bij zich droeg en daardoor besmet zijn geraakt", aldus Reusken.

Mogelijk al bredere verspreiding in Nederland

De laboratoria die laatste twee gevallen hebben ontdekt, onderzoeken nu het materiaal van positieve tests die tot drie maanden geleden zijn afgenomen. Daaruit zouden nog meer besmettingen met de omikronvariant naar voren kunnen komen die eventueel ook al eerder dan bij de nu bekende gevallen hebben plaatsgevonden.

Als dat het geval is, zou omikron zich al flink hebben kunnen verspreiden door Nederland. "We gaan ervan uit dat besmette mensen zich aan de quarantaineregels houden", zegt Reuskens, "maar we weten allemaal dat er soms ook besmettingen zijn zonder symptomen, dus dat is zeker mogelijk".

Apart van elkaar geïnfecteerd

Er is ook weer iets meer bekend geworden over de veertien besmettingen met de omikronvariant van mensen die vrijdag terugkwamen uit Zuid-Afrika, zegt Reusken. "Als je kijkt naar de bouwstenen van het virus kan je zien dat het de omikronvariant is, maar je kan ook zien dat er een bepaalde mate van verschil is tussen die virussen."

Daaruit is af te leiden dat "de mensen apart van elkaar geïnfecteerd zijn geraakt" voordat ze op het vliegtuig zijn gestapt.