Niet sporten na 17.00 uur: 'Hét moment om sporten onder werktijd toe te staan'

Geen tennisles, voetbaltraining of bootcampklasje: de amateursport ligt de komende weken tussen 17.00 en 05.00 uur aan banden door nieuwe coronaregels. En dat terwijl sport en bewegen juist nodig zijn om fit te blijven tijdens een pandemie, zeggen deskundigen. "Dit is het moment voor bijvoorbeeld werkgevers om het werknemers toe te staan tijdens werktijd te bewegen."

Lodewijk Klootwijk van Platform Ondernemende Sportaanbieders, die ruim 6100 sportaanbieders uit zeventien sporten vertegenwoordigt, kijkt met spanning naar wat er gaat gebeuren. "Dit raakt 6 miljoen van onze sporters; van yoga tot vechtsport en fitness. We zijn sinds het begin van de pandemie 17 procent van onze sporters kwijtgeraakt. Die krijgen nu weer een duwtje in de verkeerde richting, want het overgrote deel van de lessen vindt plaats na een werkdag. De vraag is of we deze sporters ooit terugzien."

'Zonder beweging vatbaarder voor virus'

Het stopzetten van de amateursport na 17.00 uur is een van de coronamaatregelen, maar beweging is juist onmisbaar is om de weerbaarheid tegen het coronavirus te vergroten, zegt Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en lid van adviesorgaan Nederlandse Sportraad. "Uit meerdere onderzoeken blijkt dat door inactiviteit je afweersysteem verzwakt. Daarmee ben je vatbaarder voor het coronavirus."

Sportkoepel NOC-NSF vreest dat amateursportverenigingen in de knel komen. "Dagelijks sporten miljoenen kinderen, jongeren en volwassenen juist vanaf 17.00 uur bij hun sportclub. Simpel gezegd omdat er overdag andere taken en verplichtingen zijn", aldus algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC-NSF in reactie op de maatregelen.

Op sociale media uiten ouders hun ongenoegen: