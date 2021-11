Omikron definitief in Nederland, dit weten we over de nieuwe virusvariant

De omikronvariant van het coronavirus is nu definitief vastgesteld in Nederland. Tot nu toe zijn dertien mensen besmet met de variant die voor het eerst opdook in Zuid-Afrika, blijkt uit monsteronderzoek van het RIVM.

De gezondheidsdienst onderzocht een deel van de monsters van de positief geteste mensen die vrijdag met twee vluchten vanuit Zuid-Afrika op Schiphol arriveerden. Het zou kunnen dat er meer mensen deze nieuwe variant bij zich dragen, het RIVM heeft nog niet alle monsters onderzocht.

Dit is wat we nu weten over de omikronvariant.

Woensdag gemeld

Zuid-Afrikaanse virologen meldden de variant afgelopen woensdag voor het eerst aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De variant was op dat moment nog bekend onder de wetenschappelijke benaming: B.1.1.529.

Vrijdag gaf de WHO de variant een eigen Griekse letter zoals dat ook bij eerdere varianten gebeurde. In dit geval de vijftiende letter: omikron.

Afgelopen week steeg het aantal positieve testen in Zuid-Afrika ineens flink, met name in de provincie Gauteng. Na monsteronderzoek bleek dat in 77 gevallen sprake was van een nieuwe variant.

Inmiddels is omikron in meerdere landen opgedoken. Naast in delen van zuidelijk Afrika en Nederland is de variant al in België, Duitsland, Italië, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Hongkong, Israël en Australië aangetroffen.

Nederland hoog in lijst met meeste gevallen

Nederland is met de dertien gevallen een van de landen waar de variant het vaakst is aangetroffen. Zuid-Afrika voert de lijst met meeste besmettingen aan. In Botswana, waar de variant ook als een van de eerste landen werd vastgesteld, ging het vrijdag om vier bevestigde gevallen. Maar vermoedelijk is het aantal werkelijke gevallen hoger.

Hoeveel besmettingen er met de variant in totaal zijn vastgesteld is niet helemaal duidelijk. Wetenschappers schatten volgens The New York Times dat het om duizenden gaat.

Verspreiding en effect vaccins

Volgens het RIVM lijkt het erop dat de variant zich snel verspreidt. Sneller dan andere varianten zoals bijvoorbeeld delta. Maar of de nieuwe mutatie ook ziekmakender is, moet nog worden uitgezocht.

Vooralsnog is ook niet duidelijk wat het effect van de bestaande vaccins is op omikron. Ook is niet bekend hoe omikron reageert bij mensen die al eerder het coronavirus hebben gehad.

Oproep om te testen

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid sloot in een toelichting op de vastgestelde besmettingen niet uit dat extra maatregelen worden genomen. Dat hangt af van de ernst en de besmettelijkheid van de nieuwe variant, waarover nog weinig bekend is.

Iedereen die de afgelopen dagen in zuidelijk Afrika is geweest, wordt opgeroepen om zich te melden bij de GGD om zich te laten testen, zei De Jonge. "Als zij positief testen, vragen wij hen om in isolatie te gaan."

Minister de Jonge zei dat de quarantaineplicht voor 100 procent zal worden nageleefd: