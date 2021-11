De Jonge: nu geen extra reismaatregelen reizigers zuidelijk Afrika

Er komen nog geen strengere maatregelen voor Nederlandse reizigers uit zuidelijk Afrika. Voorlopig blijven vliegtuigen uit deze regio op Schiphol landen, ook nu is vastgesteld dat in ieder geval dertien reizigers de besmettelijke omikronvariant uit Zuid-Afrika hebben meegenomen.

Minister De Jonge wil eerst overleg met het RIVM en met andere Europese landen over de beste aanpak. "Anders is het ieder voor zich en dat wordt een rommeltje", zei hij in een extra ingelast interview.

Qurantaineplicht

De minister benadrukt dat de controle op reizigers vrijdagmiddag al is verscherpt. De KLM-reizigers uit zuidelijk Afrika moeten voor vertrek een sneltest en een PCR-test doen, en in Nederland volgt nog een PCR-test en een quarantaineplicht. Gemeenten controleren ook of de reizigers daadwerkelijk thuiszitten, als dat niet het geval is, volgt een boete van 339 euro.

Het gaat om Nederlanders uit Zuid-Afrika en omliggende landen zoals Mozambique, Zimbabwe en Namibië.

Repatriëring

Er is wel een vliegverbod ingesteld voor vluchten uit Zuid-Afrika naar Nederland, maar dat betreft alleen reizigers uit niet-EU-landen. Voor Nederlanders en EU-burgers op weg naar huis wordt een uitzondering gemaakt. "Het gaat om repatriëring en dat moet doorgaan", aldus de minister.

Kijk hier naar de verklaring van De Jonge: