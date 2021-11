Illegaal vuurwerk gevonden in Den Bosch, mogelijk bedoeld voor demonstraties

De politie heeft in Den Bosch 190 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden, dat mogelijk bedoeld was om te gebruiken tegen hulpverleners bij demonstraties. Twee mannen (20 en 25 jaar) uit Den Bosch zijn aangehouden.

Agenten hebben vanochtend invallen gedaan op vier locaties. Op twee plekken, een woning en een garagebox, werd vuurwerk gevonden De politie had informatie over de aanwezigheid van het vuurwerk. Uit onderzoek moet nog blijken of het gevonden vuurwerk ook echt bedoeld was om agenten en hulpverleners te belagen.

Naast het vuurwerk heeft de politie meerdere nepwapens gevonden, waaronder een nep-handvuurwapen en een nep-shotgun. Ook zijn vlindermessen, een knuppel, katapult en stadionfakkels in beslag genomen. De twee aangehouden Bosschenaren worden verdacht van het illegaal bezit van vuurwerk en andere illegale voorwerpen, meldt Omroep Brabant.

Gewelddadige confrontaties voorkomen

De politie gaat ervan uit dat het een druk weekend wordt met demonstraties, acties, evenementen en voetbalwedstrijden.

"Demonstreren is een grondrecht dat wij faciliteren", zegt de woordvoerder tegen de NOS. "Maar als daarbij geweld wordt gebruikt en vernielingen worden gepleegd, dan wordt er een grens overschreden en zullen wij ingrijpen."

De politie vraagt demonstranten te luisteren naar aanwijzingen van de politie om gewelddadige confrontaties te voorkomen. "De huidige onrust in de samenleving vraagt veel van politiemensen, maar ze zijn er als het nodig is."

Lik op stukbeleid voor relschoppers

Ook demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt dat politie en justitie klaar zijn voor de aanpak van relschoppers dit weekend. Hij heeft daar dinsdag overleg over gehad, ook met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. "Het betekent lik op stuk, snelrecht en schadevergoeding betalen", zegt Grapperhaus. "Niemand kan denken dat hij er makkelijk mee weg kan komen."

De nieuwe maatregelen die het kabinet vanavond aankondigt, kunnen leiden tot extra spanning, zegt de minister. Hij vindt het menselijk dat daarover frustraties zijn. Maar hij wijst erop dat een ander deel van de bevolking juist wil dat er stevige maatregelen komen.

Grapperhaus: "Ga niet de beest uithangen. Doe nou niet zoals die mevrouw die deze week in de rechtszaal zei: 'Zo ben ik niet, ik heb me laten meeslepen'. Bedenk dat van tevoren."