Noodverordening Limburgse gemeenten om rellen te voorkomen

In de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek wordt vandaag om 12.00 uur een noodverordening van kracht die duurt tot maandagochtend 08.00 uur. Dat hebben de burgemeesters van de drie gemeenten besloten naar aanleiding van berichten op sociale media en de rellen van afgelopen weekend zoals in Stein.

De politie trad op tegen relschoppers die vuurwerk afstaken en naar agenten gooiden. Ook in Roermond was het onrustig, daar werd de mobiele eenheid (ME) ingeschakeld. Zeker twaalf mensen werden aangehouden.

Vanwege de noodverordening mag niemand in deze gemeenten zijn of haar gezicht volledig bedekken en geldt er een samenscholingsverbod, meldt L1. Bovendien zijn vuurwerk en objecten die als wapen gebruikt kunnen worden verboden. Ook mag de politie preventief fouilleren.

De burgemeesters kunnen door de noodverordening direct optreden bij onrust. "Wij staan geweld - in het bijzonder tegen onze hulpverleners - en vernielingen aan het bezit van ondernemers en inwoners niet toe", laten zij weten.