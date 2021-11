Sportbestuurder krijgt 30 jaar cel voor 'kopen' stemmen voor Rio 2016

Het voormalige hoofd van het Braziliaanse Olympische Comité, Carlos Arthur Nuzman, is veroordeeld tot een celstraf van ruim 30 jaar vanwege corruptie. Volgens een Braziliaanse rechter speelde hij een leidende rol bij het kopen van stemmen om de Olympische Spelen van 2016 naar Rio de Janeiro te halen.

Volgens de rechter is in totaal ruim 2 miljoen euro aan steekpenningen betaald om extra stemmen van IOC-leden te ronselen. De opzet slaagde: Rio kreeg de Spelen van 2016 inderdaad toegewezen en Nuzman leidde het organisatiecomité.

De 79-jarige oud-sportbestuurder is ook schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie, witwassen en belastingontduiking. Hij hoeft trouwens nog niet de cel in zolang hij de veroordeling nog kan aanvechten.

Onthulling Le Monde

Ook drie anderen zijn veroordeeld. Het gaat om de oud-gouverneur van Rio, Sergio Cabral, zakenman Arthur Soares en Leonardo Gryner, die ook een leidende rol hij bij de organisatie van Rio 2016.

Het corruptieonderzoek begon in 2017, nadat de Franse krant Le Monde had ontdekt dat IOC-leden waren omgekocht in de dagen voor de cruciale stemming voor de Spelen van 2016.