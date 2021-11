Afghanen spannen kort geding aan tegen Nederland om evacuatie

Demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken zei eind oktober dat het vrijwel onmogelijk is om Afghanen zonder paspoort te evacueren, maar de advocaten bestrijden dat. Zij zeggen dat er bijvoorbeeld eenmalige reisdocumenten kunnen worden afgegeven, zogenoemde laissez-passers. Volgens Buitenlandse Zaken is dat onmogelijk. Daarnaast stelt het ministerie dat het al alles doet om zo veel mogelijk Afghanen te evacueren.

Out of the box denken

Toch kan er volgens advocaat Wegelin meer. "In augustus werd nog constant gesproken over out of the box denken en creatieve oplossingen. Dat zien we nu niet meer, terwijl andere landen het wel voor elkaar krijgen om mensen zonder paspoort te evacueren. De Amerikanen hebben afspraken gemaakt met Qatar, de Duitsers met Pakistan. Nederland blijft achter."

Er is nog geen datum voor het kort geding.

