Kamerleden praten over rouwverlof: 'Er is tijd nodig om te wennen'

In Nederland krijgen sommige werknemers al wel rouwverlof. Zij hebben daar dan recht op op grond van de cao van hun sector. In 2017 was in negen cao's een verlofregeling opgenomen, in 2019 waren dat er al zestien. "Het is neemt toe", zegt een woordvoerder van CNV. "Maar uiteindelijk wil je een wettelijk rouwverlof als vangnet. Dan geldt het voor alle werknemers."

Werkgevers: wirwar van regelingen

Een van de bedrijven die al bijna tien jaar rouwverlof geeft aan de eigen werknemers is uitvaartverzorger Monuta. "Een van de redenen om (flexibel) rouwverlof te bieden als werkgever is - naast het ruimte geven voor rouw - het voorkomen van langdurig uitval na een verlies in het gezin", schrijft topman Quinten Fraai aan de Kamerleden. "Door meteen te investeren in tijd zorgt een werkgever uiteindelijk voor betrokken en vitale werknemers die minder lang uit de running zijn, omdat ze aan rouwverwerking toekomen."

Monuta adviseert een rouwverlof van tenminste een week. Maar andere ondernemers staan minder te springen om een verplicht rouwverlof. In brieven aan de Kamerleden ontraden de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) en ondernemersverenging ONL een wettelijk verlof.

De werkgeversclubs zeggen dat er al voldoende manieren zijn om verlof op te nemen, zoals bijvoorbeeld calamiteitenverlof, ziekteverzuim of het gebruik van het persoonlijk keuzebudget. Bovendien wijzen ze op de financiële lasten voor ondernemers die samenhangt met de 'wirwar van verlofregelingen.'

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt de implicaties van rouw op werk. Hierin wordt ook het rouwverlof meegenomen. De uitkomsten van dat onderzoek gaan eind januari naar de Tweede Kamer.