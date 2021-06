België wil rouwverlof uitbreiden, 'schrijnend dat Nederland het niet heeft'

In Nederland is er geen rouwverlof als je kind of partner overlijdt. België daarentegen is van plan het rouwverlof voor zulke situaties uit te breiden van nu drie dagen tot straks tien dagen. "Dat lijkt me heel goed om ook hier in te voeren", zegt rouwverwerkingsexpert Paul Boelen.

Zo'n stap zou volgens de hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht de "emancipatie van rouw" betekenen. "Het zou een signaal geven dat we dit onderwerp serieus nemen. Als iets waarvoor je de tijd mag nemen en niet wat na een paar dagen voorbij is. En het kan mensen helpen om geen strijd te hoeven voeren met hun werkgevers."

Burn-out

Na het verlies van een dierbare komen mensen geregeld in de knel met hun werk, concludeerde vakbond CNV vorig jaar. Een op de tien kreeg een burn-out en een op de vijf zei te weinig steun te krijgen van hun werkgever. Het onderzoek was gedaan onder 1100 werkenden van wie een naaste was overleden.

Bij medewerkers die een partner of kind verloren, zei 14 procent van de ondervraagden hun baan kwijt te zijn geraakt omdat ze niet meer goed konden functioneren. Een op de drie meldde zich langere tijd ziek en bijna een op de vier kreeg te maken met een burn-out.

'Zout in de wond'

Marrit van Exel (53) kent de situatie: ze verloor in 2011 haar man en zeven jaar later ook haar dochter. "Toen mijn man was overleden had ik een ontiegelijke waslijst aan administratieve dingen die ik moest afhandelen. Al die handelingen voelen als zout in de wond strooien. Je leven is helemaal in de war en je moet daarnaast allemaal ballen in de lucht houden."