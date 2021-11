Celstraffen voor bedreigen Rutte en De Jonge met 'onsmakelijke foto's'

De politierechter in Den Haag heeft twee mannen veroordeeld voor het bedreigen van demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid. De 54-jarige Huig P. uit Katwijk kreeg tien weken cel opgelegd, waarvan vier voorwaardelijk. Barry K. (29) uit Rijnsburg is veroordeeld tot acht weken cel, waarvan vier voorwaardelijk.

P. plaatste op 2 november, vlak voor een coronapersconferentie, op Twitter een foto van een auto in een bos, waarbij twee gevulde lijkzakken liggen. Daarbij schreef hij: "Geen persconferentie?"

"Het was een bestaande foto van iemand anders, met een bestaande tekst van iemand anders", zei P. tijdens de zitting over zijn bericht. "Ik vond het grappig. Als een cabaretier zoiets doet, moet iedereen er om lachen."

'Smakeloze afbeelding'

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte zich met de foto schuldig gemaakt aan bedreiging. "De verdachte is geen cabaretier, en dit is geen grap." Hij eiste drie maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. De rechter kwam tot de iets lagere straf van tien weken, waarvan vier voorwaardelijk.

De rechter noemde de afbeelding die P. had doorgestuurd smakeloos, schrijft Omroep West. Volgens de rechter heeft P. met de afbeelding de strafrechtelijke grens ruimschoots overschreden. "Politici worden in toenemende mate bedreigd. Door deze tweet op dit moment te plaatsen heeft u de aanmerkelijke kans aanvaard dat zij zich bedreigd voelden. En dat was ook zo."

Naast de celstraf kreeg P. ook een contactverbod en mag hij niet meer in de buurt komen van Rutte of De Jonge.

Bewerkte foto

Naast P. moest ook een 29-jarige man uit Rijnsburg zich bij de politierechter verantwoorden voor de bedreiging van demissionair minister De Jonge. Hij had op de openbare Facebookpagina van De Jonge een bewerkte foto van de doodgeschoten Pim Fortuyn geplaatst, waarop het gezicht van Fortuyn was vervangen door dat van De Jonge.

De Rijnsburger Barry K. zei dat hij in een opwelling de foto had geplaatst. "Ik wilde de lolbroek uithangen." Hij had er naar eigen zeggen verder geen enkele bedoeling bij.

Het Openbaar Ministerie eiste tegen hem ook een celstraf van drie maanden, waarvan een maand voorwaardelijk. Dat werden acht weken, waarvan vier voorwaardelijk. De rechter sprak van een uiterst onsmakelijke foto, die een directe verwijzing was naar de moord op Fortuyn in 2002. "Dit is geen 'naar' grapje. Dat is een ernstig strafbaar feit."