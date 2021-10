Verdachte van bedreigen premier Rutte blijft langer vastzitten

De 22-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van het bedreigen van demissionair premier Rutte blijft langer vastzitten. De rechtbank bepaalde op een pro-formazitting dat de kans groot is dat de man opnieuw berichten op sociale media plaatst als hij vrijkomt. Ook is het onderzoek naar zijn psychische gesteldheid nog niet klaar.

De man, Yavuz O., zou opruiende berichten hebben geplaatst in openbare Telegram-groepen. Volgens de aanklacht schreef hij in december 2020 dat de "meeste Nederlanders toch een hekel hebben aan die Rutte". "Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? Gwn vanuit een auto. Raam open. Gun naar buiten. En knallen maar."

Ook zou hij hebben geschreven dat hij "revolutionairen" zocht, geen demonstranten. "Shooters/hitters/gewapend/geweld. Alles toegestaan." O. zou het ook hebben gehad over "het bestormen van het parlement", "het laten bloeden van die teringbende" en "het afknallen van Rutte als hij buiten gaat fietsen". Ook zou hij op zoek zijn geweest naar een wapen.

Op zoek naar vrienden

De verdachte was op de zitting via een verbinding te horen, zegt verslaggever Pien Leerink. "Hij gaf aan dat hij op Telegram alleen op zoek was naar vrienden. Hij zei ook dat hij het psychisch moeilijk had met zichzelf."

Eind vorige maand kwam naar buiten dat Rutte zwaarder wordt beveiligd dan voorheen. Deze zaak heeft daar niets mee te maken. Begin volgend jaar staat een tweede voorbereidende zitting gepland.