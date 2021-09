Celstraf voor man die Rutte bedreigde en vuurwerk afstak bij politiebureau

Een 39-jarige man uit Helmond is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het bedreigen van demissionair premier Rutte en het afsteken van zwaar vuurwerk bij een politiebureau. Naast de celstraf moet hij zich verplicht laten behandelen.

De Helmonder stak in april twee keer, enkele uren na elkaar, zwaar vuurwerk af bij het politiebureau in Helmond. Hij gooide eerst een zogeheten cobra op een auto die op de binnenplaats van het politieterrein stond. Het voertuig raakte flink beschadigd, meldt Omroep Brabant. Een paar uur later keerde de man terug en liet hij een cobra ontploffen bij de toegangspoort.

In diezelfde periode stuurde de man meerdere dreigmails aan ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij schold hen de huid vol en dreigde iedere overheidsambtenaar door het hoofd te schieten.

Er ging ook een bericht naar het ministerie van Binnenlandse Zaken met de waarschuwing dat hij met een raketwerper Rutte onder vuur zou nemen.

Meldplicht bij reclassering

Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan een aantal ernstige delicten. "De verdachte mag van geluk spreken dat hij met zijn handelen geen personen heeft verwond", aldus de rechtbank.

De rechtbank houdt er wel rekening mee dat bij de verdachte volgens deskundigen sprake is van ADHD, een periodiek explosieve stoornis en een antisociale persoonlijkheidsstoornis met paranoïde trekken.

Daarom koppelt de rechtbank aan het voorwaardelijke deel van de straf een aantal bijzondere voorwaarden. Zo krijgt de man een meldplicht bij de reclassering, moet hij zich klinisch laten behandelen in een zorginstelling en aansluitend meewerken aan een ambulante behandeling. Ook mag hij geen alcohol en drugs gebruiken.