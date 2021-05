Gevangenisstraf voor bedreiger Rutte, ministers en Jaap van Dissel

De politierechter in Arnhem heeft een 61-jarige man uit Ede tot een gevangenisstraf van acht weken veroordeeld voor het bedreigen van premier Rutte, de ministers Grapperhaus, De Jonge en Van Ark en Jaap van Dissel van het RIVM. Van die straf zijn vier weken voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

In november schreef de man op Twitter aan Rutte: "Er is maar één echt werkende maatregel: Jouw, Hugo, Ferd en Tamara de strot doorsnijden!". En op 15 december aan Van Dissel: "Opa Jaap van Dissel: vergeet je pensioen! liquidatie aanstaande!?" Bij de laatste tweet stond een video waarin een vuurwapen op de kijker wordt afgevuurd.

Zonder advocaat

De man moest op 3 mei al voorkomen, maar verscheen toen zonder advocaat. Een verslaggever van de Gelderlander noteerde toen dat de man het niet eens was met de coronamaatregelen.

De man ontkende toen dat hij Van Dissel en de leden van het kabinet had bedreigd. "Er staat toch niet dat ík dat ga doen. Dat ík hen ga doodmaken of schieten? Dat filmpje van het vuurwapen heb ik niet gemaakt. Het staat gewoon op internet. Dus dat mag je gebruiken."

Ook zei hij dat hij het strafdossier nooit had ontvangen. De rechtbank besloot toen de zaak te verplaatsen, zodat hij het dossier alsnog kon lezen. Ook vandaag verscheen hij zonder advocaat.

Nieuwe aanhoudingen

Gisteren zijn opnieuw verdachten aangehouden voor het bedreigen van Van Dissel. De twee worden ook verdacht van opruiing.

De een is een 33-jarige man uit Enschede. Hij was beheerder was van een groepsaccount op Telegram en plaatste daarin het eerste bericht. Hij riep op om bakstenen bij Van Dissel door een ruit te gooien. Het woonadres stond erbij.

De andere verdachte is een 47-jarige man uit Den Haag. Het Openbaar Ministerie zegt dat hij op internet dreigde dat hij Van Dissel om het leven zou brengen.

Ook stond hij bij een rechtszaak tegen andere verdachten voor het gerechtsgebouw. Daar riep hij na de veroordeling van de verdachten dat de RIVM-directeur begraven moest worden. "Van Dissel, wij staan klaar", zou hij hebben geroepen.