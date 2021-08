Tien maanden cel voor valse bommelding en bedreiging Kamerleden en Rutte

Een 48-jarige man uit Aphen aan den Rijn is veroordeeld tot een celstraf van driehonderd dagen, waarvan 169 voorwaardelijk, voor dreigtelefoontjes aan de Tweede Kamer en bedreiging van Kamerleden en van premier Rutte.

De man deed op 25 maart een valse bommelding bij de Tweede Kamer vanwege de coronamaatregelen. Ook dreigde hij Kamerleden om te brengen en premier Mark Rutte neer te schieten. Naar aanleiding van de dreigementen werd het Binnenhof enige tijd ontruimd.

De Alphenaar heeft bekend dat hij de dreigtelefoontjes heeft gepleegd, maar kan zich er niet veel meer van herinneren, meldt Omroep West. Hij had die dag gedronken en drugs gebruikt, vertelde hij op de zitting.

Volgens de rechtbank is bewezen dat de man schuldig is aan het dreigen met een terroristisch misdrijf. "In een democratische rechtsstaat moeten volksvertegenwoordigers hun werk onbelemmerd kunnen doen. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij dit heeft weten te frustreren."

Ook is de man veroordeeld voor het bedreigen van een supermarktmedewerker in Alphen aan den Rijn, omdat die weigerde hem drank te verkopen.

De rechtbank acht de Alphenaar verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een verstandelijke beperking en een stoornis. Daarvoor moet hij zich laten behandelen. Ook mag hij drie jaar lang niet in de buurt van het Binnenhof komen.