Bram Vermeulen stopt als buitenlandcorrespondent

Journalist Bram Vermeulen stopt na twintig jaar als buitenlandcorrespondent. Vanaf 1 januari stort hij zich volledig op het tv-programma Frontlinie, dat hij voor de VPRO regisseert en presenteert. Het besluit betekent dat Vermeulen zijn werk voor de NOS neerlegt. Hij blijft verhalen schrijven voor NRC.

Vermeulen begon als correspondent in het zuidelijk deel van Afrika en ging in 2009 aan de slag in Turkije. Eind 2013 keerde hij terug naar Zuid-Afrika.

Al enige jaren maakt Vermeulen ook programma's voor de VPRO. Zijn documentaireserie In Turkije kreeg in 2011 een Erasmus Euro Media Award. In 2008 werd hij verkozen tot Journalist van het Jaar.

De 47-jarige Vermeulen benadrukt dat hij weliswaar stopt met zijn correspondentschap, maar niet met reizen. "Ik wil verhalen maken van een langere adem die zich afspelen ver weg, maar die onlosmakelijk met ons zijn verbonden. Ik wil laten zien dat wij daar een rol in spelen."

Hij wijst onder meer op de migrantencrisis aan de Griekse grens en het extremistisch geweld in het noorden van Mozambique. Dat geweld werd gevoed door de westerse gaswinning in de regio, zegt Vermeulen.

Het motto van Frontlinie is: vergeten verhalen vertellen die in het dagelijkse nieuws niet meer dan een voetnoot zijn. Vermeulen zoomt daarbij in op mensen die "tegen frontlinies" aan wonen. Het gaat daarbij niet alleen om de gevolgen van gewapende conflicten, maar ook om zaken als klimaatverandering en de impact daarvan op het dagelijkse leven.