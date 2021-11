Acteur Kevin Spacey moet maker 'House of Cards' miljoenen dollars betalen

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey moet de maker van de Netflix-serie House of Cards meer dan 26 miljoen euro betalen voor de schade die het bedrijf heeft geleden door het ontslag van Spacey wegens seksueel wangedrag.

In een arbitrageuitspraak die door de rechtbank in Los Angeles is bekrachtigd, staat dat Spacey zijn contract heeft geschonden door "gedrag ten aanzien van medewerkers in elk van de vijf seizoenen van House of Cards waarin hij de hoofdrol speelde en waarvan hij uitvoerend producent was".

Anthony Rapp

Spacey raakte in 2017 in opspraak omdat hij in 1986 de acteur Anthony Rapp zou hebben aangerand. Dat zou zijn gebeurd toen de destijds 14-jarige Rapp bij Spacey op een feestje was.

Twee dagen na het bekend worden van dit nieuws legde Netflix de opnamen van het zesde seizoen van House of Cards stil, "om de situatie te bekijken en aandacht te geven aan mogelijke zorgen van de acteurs en de medewerkers".