Twee ontvoerde zendelingen Haïti weer vrij, vijftien anderen nog vast

In Haïti zijn twee ontvoerde missionarissen weer vrij. De twee horen bij een groep van in totaal zeventien ontvoerde zendelingen en hun familieleden, die vorige maand net buiten de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince werden ontvoerd.

De Amerikaanse organisatie waartoe ze behoren, Christian Aid Ministries, kon de namen van de twee nog niet vrijgeven. Ook kon de kerkelijke organisatie niets zeggen over de omstandigheden waarin de twee zijn vrijgelaten, of dat ze zijn bevrijd.

Wel is duidelijk dat ze "goedgehumeurd" zijn en dat er voor ze wordt gezorgd. De vijftien anderen zitten nog vast, meldt de organisatie.

Miljoen dollar losgeld

De zendelingen werden op 16 oktober ontvoerd door een groep met de naam 400 Mawozo, die achter veel meer ontvoeringen, moorden en afpersingszaken zit. De ontvoerders hebben gedreigd de gegijzelden te doden. Volgens de lokale autoriteiten wil de groep een miljoen dollar losgeld per persoon.

De Amerikaanse autoriteiten hebben Amerikanen in Haïti opgeroepen te vertrekken, omdat het in het land steeds onveiliger wordt en omdat er een groot gebrek is aan brandstoffen. Canada heeft vrijdag gemeld dat het de meeste ambassademedewerkers terughaalt naar het land. Alleen het meest noodzakelijke personeel blijft.