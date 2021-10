'17 Amerikaanse missionarissen en hun familie ontvoerd in Haïti'

17 Amerikaanse zendelingen en hun gezinsleden zijn dit weekend ontvoerd door een gewapende bende in Haïti, zo meldt The New York Times op gezag van Haïtiaanse veiligheidsbeambten. De Amerikanen hadden een bezoek gebracht aan een weeshuis in de hoofdstad Port-au-Prince en waren met een bus op weg om enkele groepsleden af te zetten op het vliegveld, toen de groep werd ontvoerd. Onder hen zitten ook kinderen. Waar de groep nu is, is onbekend. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op de ontvoering.

Ontvoeringen komen vaker voor in Haïti, een land dat al jaren zucht onder politieke en economische crises en bendegeweld, maar de ontvoering van zo'n grote groep buitenlanders is uitzonderlijk. De afgelopen jaren werd het openbare leven vaak platgelegd door demonstraties tegen president Jovenel Moïse, die volgens veel Haïtianen te weinig deed tegen corruptie.

Wetteloosheid

Afgelopen zomer werd Moïse vermoord in zijn eigen huis, een aanslag die nog niet is opgehelderd. Sindsdien kent het land nauwelijks nog een functionerende overheid, en is het straatgeweld toegenomen. Ontvoeringen van burgers voor losgeld, zowel rijk als oud, is een van de manieren waarop bendes geld verdienen aan de wetteloosheid.

Bendes hebben nu pakweg de helft van de hoofdstad onder controle. Afgelopen maandag werd in de stad een schoolbus beschoten, waarbij tenminste vijf gewonden vielen. Ook werd er die dag een stadsbus gekaapt door bendeleden. Veel Haïtianen hopen nu op militair ingrijpen door de VS om het land te stabiliseren, maar de Amerikaanse president Biden ziet dat vooralsnog niet zitten.